Mabel Matiz’den samimi açıklamalar

Matiz, samimi açıklamalarda bulunarak evlilik düşünmediğini söyledi.

Sesi ve sevilen şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan Mabel Matiz, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin izlediği konserde ünlü sanatçı, “Fırtınadayım”, “Aşk Yok Olmaktır” gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Cep telefonları ile başarılı sanatçının fotoğraflarını çeken hayranları da şarkılara eşlik etti.

Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Mabel Matiz, “Bodrum’un sizin için ayrı bir yeri var mı?” sorusuna, “Ara sıra Gümüşlük’e tatile geliyorum. Çok sevdiğim bir yer. Ben Bodrum’un sakin yerlerini seviyorum. Kalabalık yerlerini sevmiyorum” dedi.

"Bu kadar insanın önünde olacağımı hayal etmedim"

Müzik kariyeri ve yeni albümü hakkında da konuşan Matiz, “Çocukken ya da ergenken hep bir şeyler hayal ediyordum. Müzikle hep ilgiliydim. Bu kadar insanların önünde olacağımı hayal etmedim aslında. Sadece müzik yapacağımı hissediyordum. Maya adlı albümün süreci iyi gidiyor. Yayınlanalı 2 ay kadar oldu. Henüz klip yok ama bu hafta kliplere girişiyoruz. ’Sarmaşık’ ve ’A Canım’ adlı şarkılara klip çekeceğiz. Zannediyorum kliplerle beraber çok daha güzel bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

"Evlilik şu an için bana uzak"

Röportajında samimi açıklamalar da yapan sevilen sanatçı, evlilikten şu an için çok uzak olduğunu ifade ederek, “Ama bazen bir şey olur, değişik biri ile karşılaşırsınız, bir şeyler hissedersiniz, ondan sonra bütün ezberlerinizi yutarsınız. Şu an için kendimi çocuk sahibi olacak genişlikte, olgunlukta görmüyorum. Öncelikle halen kendimi büyütmekle meşgulüm. Çocuk sahibi olmak güzel bir şey ama çok büyük sorumluluk” şeklinde konuştu.