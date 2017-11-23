Sendikal sorunların yanında ülkedeki genel sorunlara da değinen Akçul, "Siyasi tercihlerimizi bir kenara bırakıp ülkenin sorunlarına odaklanmamız gerekiyor. Zor dönemlerden geçiyoruz. Milletin doğal refleksleri bunu savuşturacaktır" dedi.

Türkiye Maden İşçileri (Maden-İş) Sendikası Yatağan Şubesini ziyaret eden Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, ziyaretinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maden-İş Sendikası Şube Başkanı Osman İlhan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akçul, burada yaptığı açıklamada, 2014 yılında Yatağan’daki termik santral ve maden sahalarının özelleştirilmemesi için gerçekleştirilen eylemleri anımsattı.

Uzun bir aradan sonra Yatağan’a geldiğini belirten Akçul, “Özelleştirmenin ardından işçi profilinde değişiklikler oldu. Kamulu arkadaşlarımızdan azalmalar oldu. Yeni bir yönetim var, onlarla tanışamadık. İş yerlerine gideceğiz, onlarla dertleşeceğiz. Sorunları varsa görüşüp çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Akçul, sendikal faaliyetlerin kamuda ve özelde yapılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sendikacılığın önündeki en büyük engel, özel sektörde örgütlenememe olarak görülüyor. Türk-İş, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir program hazırlıyor. Mevzuat değişikliklerini zorlamak, kamuoyunda bir sempati oluşturmak ve özellikle mevzuattan kaynaklı zorlukların aşılması için seferberlik ilan edildi. Bu bölgede de bunu devam ettireceğiz. Burada örgütsüz çalışan maden ve mermer ocakları var. Buralarda mutlaka örgütlenmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Bunun için sorunları yerinde görüp çözümler üretmeye çalışıyoruz. Mermer ocaklarında örgütlenmenin önünü nasıl açabiliriz konusunu, sivil toplumun diğer kesimleriyle ortak değerlendireceğiz” diye konuştu.

Ülke gündemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Akçul, ülkenin zor günler geçirdiğinin altını çizerek, “Tam birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. O yüzden siyasi tercihlerimizi bir kenara bırakıp ülkenin sorunlarına odaklanmamız gerekiyor. Zor dönemlerden geçiyoruz. Milletin doğal refleksleri bunu savuşturacaktır. Buna inanıyoruz. Ülkeye bir ekonomik kriz karamsarlığı sokulmaya çalışılıyor. Ülkeyi ekonomik krize doğru götürmeye çalışıyorlar. Bunu da milletimiz savuşturacaktır” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Osman İlhan ise, “Özelleştirme karşıtı eylemlerimiz sırasında genel merkezimiz bizimleydi, bugün de bizimle. O süreçte yaşananları herkes iyi biliyor. O mücadelenin eseri, bugün özelleştirilen termik santrallerin içerisinde madenlerde tek sözleşme imzaladığımız yer Yatağan Şubesidir. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. O dönem yapılan mücadeleler boşa gitmemiş oldu” dedi.