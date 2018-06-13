Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 17:32

Maden Mühendisi evde ölü bulundu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kampus alanının bulunduğu Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesinde, vatandaşların evden gelen kötü kokuları ihbarı sonrası evde yapılan aramada 26 yaşındaki C.

Maden Mühendisi evde ölü bulundu

13 Haziran 2018 17:32

Uysal’ın cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi 268 sokaktaki bir apartmanda arkadaşları ile kalan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu C. Uysal’dan Pazartesi gününden bu yana haber alınamadı. Aynı apartmanda kalan komşularının evden koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Servis ambulansı yönlendirildi.


Ekiplerin içeri girmesinin ardından yerde C. Uysal’ın cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın ilk incelemesinin ardından yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü öğrenilen C. Uysal’ın cansız bedeni otopsi için Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. C. Uysal’ın ev arkadaşının Cuma günü tatile gittiği, Cumartesi ve Pazar günü ise bazı arkadaşları ile görüştüğü öğrenildi.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C, Uysal’ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç