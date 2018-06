Maden Mühendisi evde ölü bulundu

Uysal’ın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kötekli Mahallesi 268 sokaktaki bir apartmanda arkadaşları ile kalan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu C. Uysal’dan Pazartesi gününden bu yana haber alınamadı. Aynı apartmanda kalan komşularının evden koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Servis ambulansı yönlendirildi.

Ekiplerin içeri girmesinin ardından yerde C. Uysal’ın cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın ilk incelemesinin ardından yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü öğrenilen C. Uysal’ın cansız bedeni otopsi için Muğla Büyükşehir Belediyesi cenaze taşıma aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. C. Uysal’ın ev arkadaşının Cuma günü tatile gittiği, Cumartesi ve Pazar günü ise bazı arkadaşları ile görüştüğü öğrenildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından C, Uysal’ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.