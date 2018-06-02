MAGİAD, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak için Kızılay Marmaris Şubesi aracılığıyla gıda paketi bağışı yaptı. MAGAİD, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının daha fazla ön plana çıktığı bu ayda, Gıda paketi alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Kızılay’a bağışta bulundu. MAGİAD’ın çiçeği burnunda başkanı Ali Toksoy, “Genç işadamları olarak, bir elin verdiğini öbür elin görmemesi gerektiğini düşünerek, Kızılay’ımıza bağışta bulunduk. Tüm yardımseverlere çağrıda bulunuyorum. Bu mübarek ayda imkanlarınız doğrultusunda Kızılay’a gıda bağışında bulunabilirsiniz” dedi.

“Yardımseverleri bekliyoruz”

Kızılay Marmaris Şube Başkanı Nafiz Kamadan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha fazla ön plana çıktığı bu ayda, sivil toplum kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile mahalle muhtarı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini belirtti. Başkan Kamadan, “İçinde bulunduğumuz ay mübarek bir ay bu ay da birlik beraberlik kardeşlik düşünceleri daha da yoğun oluyor. Bu ay bizim için yardımseverliğimizin ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın daha yoğun yaşandığı aydır. Bugün Marmaris Genç İşadamları o kadar duyarlı bir davranış sergilediler ki Kızılay’ımızın gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşması için yaptığı bağışları. İslam anlayışına göre hareket eden Kızılay’ımıza bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken bu gıda paketlerinin bu organizasyonda bir araya geldik. Bu duyarlı davranışlarından ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Marmaris’in genç işadamlarının çalışmalarını takip ediyorum. Güzel şeyler yapıyorlar. Ama bugün iyilikseverliklerini hayata geçirmiş oldular. Ben Kızılay Marmaris Şube Başkanı olarak bu duyarlı davranışlarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Bayramdan önce ihtiyaç sahiplerine ulaşacak”

Nafiz Kamadan, “Marmaris kamuoyuna yardımseverlerin tümüne sesleniyorum yardım için hazırlanan gıda paketlerine yardımseverler adına alıp ihtiyaç sahiplerine götürme görevinin sürdürüyoruz. Yardım edecek vatandaşlarımız bu markete gelip görevli arkadaşlarımıza makbuz karşılığı yapacakları bağışların ihtiyaç sahiplerine bayramdan önce ulaşacağına bilmelerinde fayda var kendilerine şimdiden çok teşekkür ederim” diye konuştu.