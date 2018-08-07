MAHAYKO ve DOHAYKO üyeleri, Marmaris Müftülüğünü ziyaret etti

Dernek üyeleri yaklaşan Kurban Bayramı’nda kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla yetkililerden, vatandaşların kurbanlıkları eziyet etmeden kesmeleri konusunda bilgilendirilmesini rica etti.

DOHAYKO Başkanı Semin Biter, “Son zamanlarda hayvanlara eziyet arttı. Bizler bu konuyla ilgili çeşitli yerlere ziyaretlere gidiyoruz. Tabi ki Kurban Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı. Kurban kesiminde hayvanlara eziyet etmeden, strese sokmadan, sevap işliyorum derken günah işlemeden bunu yerine getirmesi konusunda sizlerin halkı aydınlatmanızı istiyoruz. Kuran kurslarında çocuklara da bu konuda bilgi verilmesi gerekiyor. Bu konuda ortak çalışmalar yapabiliriz. Çocukları bilgilendirmek adına. Özellikle büyükbaş hayvanlara çok eziyet ederek kesiyorlar. Yatırırken hayvana şiddet uyguluyorlar. Bizler Kurban Bayramı’nda profesyonel mezbahaların dışından kurban kesilmemesi konusunda sizlerin de yardımıyla halkın teşvik edilmesini istiyoruz. Böyle eziyet ederek sevap değil, günah işliyoruz. İkincisi kesilen etlerin hiçbiri fakire gerçekten ihtiyacı olanlara verilmiyor. Herkes kavurma yapıp evinde saklıyor. Bir sürü ihtiyacı olan insan var. Onlara dağıtılsın ya da Kızılay’a verilsin” dedi.

“Vatandaşları detaylıca bilgilendiriyoruz”

Marmaris İlçe Müftü vekili Mustafa Kılınç, “Biz zaten bu konulara dikkat ediyoruz. Özellikle dişi hayvanların üreme noktasında kurbanlık yapılmaması konusunda vatandaşları bilgilendiriyoruz. Kurban Bayramı’na kadar hutbelerle, vaazlarla bilgilendiriyoruz. Bizler bire bir de vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sizlerin bu talebiyle beraber daha çok yoğunlaşacağız. Bu konuda bizlerde gerçekten çok hassasız. Maalesef bilinçsiz kesim noktasında sıkıntılar var. Bunu ortadan kaldırma veya en az düzeye indirmek için çalışıyoruz. Biz Kurban Bayramı’nda ihtiyacı olanlara ulaştırılması için teşvik edici çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.