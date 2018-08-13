Mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı

Milas’a bağlı Derince Mahallesi’nde dere yatağında mahsur kalan sahipsiz bir eşek, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre; Derince’deki dere yatağında ayağı kayalara sıkışan bir eşek gören duyarlı bir vatandaş, kendi imkanlarıyla eşeği kurtaramayınca durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.

İhbarın ardından hızla olay yerine gelerek operasyon başlatan itfaiye ekipleri, günlerdir aç susuz kalan eşeği başarıyla kurtardı. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen sahipsiz eşek, daha sonra yeşillik bir alana salıverildi.