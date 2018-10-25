Mahsur kalan köpeği zabıta ekipleri kurtardı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Gölbaşı Mahallesinde yamaçta bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu, Ortaca Belediyesi zabıta ekiplerine haber verdi.
Ekipler, olay yerine giderek merdiven yardımıyla yamaca tırmandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda köpek, görevlilerce aşağı indirildi.
Zabıta ekipleri, köpeği Dalyan Mahallesi'ndeki DOHAKDER barınağına teslim etti. Barınakta veteriner kontrolünden geçirilen köpeğe, su ve mama verildi.