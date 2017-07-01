Makilik yangını park halindeki araçlara sıçradı

3 otomobil ve 1 motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangın otele sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın park halindeki araçlara sıçradı. 3 otomobil ve 1 motosiklet yandı. Otomobillerden 1’i tamamen kül olurken diğer 3 araç ise kısmi olarak yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Otele sıçramadan söndürüldü

Karaincir mevkisinde bulunan 5 yıldızlı otelin yanında çıkan yangına ilk olarak otel çalışanları müdahale etti. Alevlerin otelin bahçesine sıçramaması için uzun süre uğraş veren otel personelleri hortumlar ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ilk olarak otel 50 metre kala yangını söndürdü. Otomobillerin ve motosikletin ise otel personelinin olduğu öğrenildi.

Araç sahipleri yangının olduğu anda otelde çalıştıklarını söyleyerek, “Biz o sırada otelde çalışıyorduk. Araçlarınız yanıyor dediler geldik ama kurtaramadık. 1 araç tamamen yandı. 3 araç ise kısmi olarak yandı ama büyük hasar oluştu” dedi.