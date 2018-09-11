Marangoz atölyesi, 4 yılda yüzde 69 tasarruf sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin kuruluşunun birinci yılında oluşturduğu marangoz atölyesi ile bünyesinde bulunan binaların masalarını ve dolaplarını kendi üretiyor. Marangoz atölyesinde 11 personele istihdam sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi binaların masa ve dolaplarının yanı sıra yeşil alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, okullara Atatürk köşesi ve sokak hayvanlarına da ev yapıyor.

- Piyasa fiyatının altında maliyetle üretiyorlar

Büyükşehir Belediyesine bağlı daire başkanlıklarının talepleri üzerine binalarda iyileştirme yapan ekipler, çalışanlara yönelik fiziki koşullara uygun ortamlar inşa ediyor. Bina içerisinde eskiyen dolap, mobilya, mutfak dolapları ve soyunma kabinleri gibi ahşap yerleri yenileyen ekipler, yeni binaların iç ahşap düzenlemelerini de dışardan temin etmeden kendileri yapıyor. Bugüne kadar marangoz atölyesi, 4 yılda piyasa fiyatının altında iş yaparak yüzde 69 oranında tasarruf sağladı.

Sokak hayvanlarına 411 yuva yaptılar

Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ve parklara kuş ve kedi evleri yaprak sokak hayvanlarının barına bileceği ortamlar sağlıyor. Bugüne kadar 100 tane köpek, 5 kedi, 6 güvercin evi ve mezarlıklarda kullanılmak üzere 2 modelden oluşan toplam 300 kuş evi yapıldı.

- Atık ahşaplardan saat ve tabure yapıyorlar

Marangoz atölyesinde görev yapan 11 kişilik ekip, atık haline gelen ahşapları tekrar değerlendirerek saat ve tabure oluşturdu. Oluşturdukları saatlerde el işlemeleri de uygulayan ekipler, büyükşehir belediyesine ait binalara saat ve tabure yaptı.