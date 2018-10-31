Marka kongre Muğla'dan destek görmüyor

Muğla'da 23 ülkeden 2 Bin 290 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi sonrası Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin Yönetim Kurulu üyeleri ile değerlendirmede bulundu. Marka kongrenin Muğla'dan yeterli destek alamadığını dile getiren Şahin, “Böyle devam ederse Muğla'nın ve çam balımızın tüm dünyada tanıtılmasını sağlayan kongremizi başka bir şehre kaptıracağız” dedi.

“Marka kongre destek görmüyor”

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin yaptığı açıklamada, “10 gün önce 2008'den bu yana gerçekleştirdiğimiz 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'ni bitirdik. Dünyanın bir araya geldiği marka kongremize 23 ülkeden ve Türkiye'de 72 ilden toplam 2 Bin 290 kişi katıldı. Bu süreçte Fethiye Belediyesi, Muğla Üniversitesi ve GEKA'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bunların yanında üzülerek söylüyorum, Muğla'nın tanıtımına, çam balının tanıtımına büyük katkı sağlayan kongremiz destek eksikliğinden dolayı sorgulanır hale geldi. Marka olan kongremiz maalesef başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Muğla'dan destek görmüyor” dedi.

“Bakanlıktan ve Muğla'dan taleplerimiz var”

Şahin açıklamasının devamında, “2002 yılından bu yana bizler çam balı ile yatıp, çam balı ile kalkıyoruz. 11 yılın ardından çam balının tescilini aldık. Marka emek ve yatırım ister. Muğla'nın çam balı ile ilgili yapması gerekenler var. Mesela bu yıl ülke genelinde çam balı üretimi düşüktü. Bu sene Türkiye'nin çam balı üretim miktarını Muğla ayakta tuttu. Bu açıdan Muğla'da 66 bin hektar alanda çam balı üretimi yapılıyor. Biz bu alanın 200 bin hektara çıkarılmasını istiyoruz. Bunun yanında genişletilen alanlarda yol çalışmaları yapılması bir diğer isteğimiz. Ayrıca gezginci arıcıların önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye bir Afrika ülkesi değildir. Tesislerde arı ölümlerinin sonlandırılmasını istiyoruz. Son çağrımız ise balımızın pazarda yeteri kadar değerinin olmaması. Bizim 12 liradan sattığımız bal, marketlerde vatandaşa 40 liradan satılıyor. Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği'nin kalite konusunda kendisine güveni tamdır. Bakanlıktan buraya gelerek üreticilerimizi kayıt altına almalarını istiyoruz” diye ifade etti.

“Bu gidişle kongreyi başka şehre kaptıracağız”

Ziya Şahin açıklamasının sonunda, “Ben açıkçası marka kongremizin 7'ncisini yapma konusunda kararsızım. Çünkü bu işler destek olmadan yapılamıyor. Eğer bu destek yetersizliği bu şekilde devam ederse, Muğla'nın tanıtımına büyük katkı veren, Muğla çam balının tüm dünyada tanıtılmasını sağlayan kongremizi başka bir şehre kaptıracağız” diye ifade etti.