Marmara ve Akdeniz'i aşan yelkenlilerin kıyasıya mücadelesi devam ediyor

İstanbul'da yola çıkan yelkenli yatlar 600 mil yaptıktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine varacak. Marmara ve Akdeniz'i aşan yelkenlilerin kıyasıya mücadelesi Bodrum'da son bulacak.

Türkiye'nin en kapsamlı yelken yarışı olan The Bodrum Cup'ın 30 yılını kutlamak için İstanbul'da yola çıktı. 25 mega yatın katıldığı yarışlar ise kıyasıya devam ediyor. Marmara denizini aşan yelkenli tekneler Akdeniz'i geçtikten sonra Ege denizine varacak.

30'cu yıl kapsamında düzenlenen Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge, Babakale ve Midilli Adası arasında gerçekleşen yarışla mücadele devam etti. İstanbul'dan başlayıp Yalıkavak Marina'da bitecek rotada yarışan 25 mega yat, Midilli Adası'na start aldı.

Akdeniz'in en büyük uluslararası deniz festivali The Bodrum Cup'ın 30. yılına özel olarak The Bodrum Cup Istanbul Challenge'ın üçüncü yarışı Babakale ve Midilli Adası arasında yarışçıların birincilik ödülü için kıyasıya yarıştı.

The Bodrum Cup Istanbul 16 Ekim Salı günü saat 07:00'de başlayan 66 mil uzunluğundaki ikinci yarışı, Setur Fenerbahçe Kalamış Marina - Marmara Adası etabını 2 saat 33 dakika 42 saniyede bitiren Bodrum Belediyesi Dragonfly'ın birinciliğiyle sonuçlandı. 18 Ekim Perşembe günü, saat 08:00'de başlayan 35 mil uzunluğundaki Babakale - Midilli etabıyla devam eden 25 mega yatın katıldığı yarış, 21 Ekim Pazar günü Yalıkavak Marina'da bitecek.

The Bodrum Cup Istanbul ise 19 Ekim Cuma günü 48 mil uzunluğundaki Midilli-Sakız etabıyla devam edecek.