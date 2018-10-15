Marmaris 4. Kısa Film Festivali sona erdi

‘MarmariSANart' topluluğu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen, ‘'Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'' Pazar akşamı Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan sahnesinde yapılan ödül töreniyle sona erdi.

40 kısa filmin finale kaldığı törende, 12 dalda ödül dağıtıldı. Festivalin bu yılki onur konukları, oyuncu ve yazar Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin oldu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Bülent Özkam'a da sinema ve medya sektörüne sağladığı katkılardan dolayı "Onur Ödülü" verildi.

9 Ekim - 14 Ekim tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenen 102 ülkeden, bin 797 filmin başvurduğu festivalin 4. gününde Armutalan Kültür Merkezi ve Serin Kültür Kitap Kafe'de Panel ve imza günleri düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan film gösterimlerinin yanı sıra Atölye- Çocuk sinemacıları adlı atölye ve kitap imza günleri gerçekleşti. Kitaplarını imzalayan Yazar Banu Bozdemir çocuklara özel animasyonlu sürprizler hazırladı.

Kültür Eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, sinemanın küreselleşmeyi, halk kültürünü ve sinemanın birbirleri ile etkileşim halinde olduğunu vurguladı. Gazeteci Yazar Merdan Yanardağ, ‘medya ve sinema' üzerine konuştu. Demokrasi ve sinemanın ayrılmaz bir bütün olduğunu demokrasinin olmadığı yerde sanat ve sinemanın olamayacağını dile getirdi. Panel sonrası konuşmacılar Serin Kültür Kitap Kafe'de kitaplarını imzaladı. Yoğun katılımın olduğu panelde konuklar sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalin son günü olan 14 Ekim Pazar günü ise, film gösterimlerinin ardından Devlet Eski Bakanı yazar Yılmaz Karakoyunlu, oyuncu ve yazar Göksel Arsoy, Sinema eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, gazeteci yazar Nida Yılmaz moderatörlüğünde, “Ülkemizde Sinema Sanatı, Festivaller, Sorunları ve Çözümleri” adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar bu panelin ardından kitaplarını imzaladılar.

Bu yıl 170 kısa filmi sinemaseverlerle ve jüri üyeleriyle buluşturan, festivalin komite başkanı Şeref Öztürk, bu yıl dördüncüsü düzenlenen kısa film festivalinin, uluslararası düzeyde ses getirdiğini, filmlerin Norveç'te eş zamanlı gösterime girdiğini belirtti.