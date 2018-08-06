Marmaris 4. Kitap Günleri başladı

Kitap Günleri dün başladı.

Etkinliğin açılışına, siyasetçi kimliğinin yanına, yazar kimliğini de ekleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da katıldı. Marmaris Belediye başkanı Ali Acar’ın özel daveti üzerine Marmaris’e gelen Akpınar, “Bir Başkan, Bir Şehir, Bir Aşk” adlı kitabını okurları için imzaladı.

Marmaris’e gelince kendisi bir Avrupa şehrine gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Başkan Akpınar, özellikle yaya geçitlerinde, araçların yayalara gösterdiği saygıya çok şaşırdığını ifade etti. Anne babalara da seslenen Akpınar, “Çocuklarınızın eline oyalanmaları için tablet, telefon değil, kitap verin” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’da, etkinliğin her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade ederek, katılan yayınevlerine, destek veren yazarlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Ali Acar, konuğu Hüseyin Mutlu Akpınar’a plaket sundu. Daha sonra Başkan Akpınar, kitaplarını imzalarken, Başkan Acar’da vatandaşlara ‘Nutuk’ dağıttı.

Marmaris Belediyesinin katkılarıyla puslu yayıncılık tarafından organize edilen 4. Kitap Günleri, 26 Ağustos’a kadar sürecek. Her gün farklı yazarlar stantlarda okuyucularıyla buluşurken, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.