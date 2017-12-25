Marmaris altyapısı yenileniyor

Osmaniye Mahallesi merkezinin yanı sıra Kuyucak ve Ayvalık mevkiilerini besleyen içme suyu hatlarının uzun yıllardır kullanılıyor olması nedeniyle özellikle yaz aylarında bu bölgelerde su sıkıntısı yaşanıyordu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan MUSKİ ekipleri, bölgedeki su sıkıntısının kireçlenmeden kaynaklı tıkanıklar nedeniyle yaşandığını tespit etti. Bunun üzerine hazırlanan projenin ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, mevcut boruları çapları daha büyük ve borularla değiştiriliyor. Yaklaşık bin 600 metrelik içme suyu hattının yenileceği çalışma sonunda bölgenin su sıkıntısını ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, İl genelinde içme suyu ve kanalizasyon eksikliklerinin çok olduğunu vurguladı. Ülgen, “2018 yılında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu, arıtma tesisi ve kanalizasyon alt yapısına büyük yatırımlar yapmayı planlıyoruz. İlimizde büyük alt yapı eksiklikleri bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksikleri gidermek ve vatandaşlarımıza iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Neredeyse her bölgenin ne sorunu olduğunu biliyor ve buna göre projeler hazırlıyoruz. İmkânlar doğrultusunda bütün projelerimizi hayata geçirip modern alt yapı sistemlerine sahip bir İl inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.