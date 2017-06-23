Marmaris Belediyesi engelleri kaldırıyor

Belediye son olarak engelli vatandaşların denize girişini kolaylaştırmak için Halk Plajında ‘engelsiz plaj’ çalışmasını hayata geçirdi. Kısa sürede gerçekleştirilen proje ile artık engelli vatandaşlar, Marmaris Halk Plajında hiçbir engelle karşılaşmadan denize girebilecek.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayla Belediye önü ve İçmeler’de bulunan halk plajına, içinde engellilere göre dizayn edilmiş tuvaleti, soyunma kabini ve duşu olan özel üniteler yerleştirildi. Öte yandan tekerlekli sandalyelerin kum ve çakıllı zemin üzerinde rahat ilerlemesi için denize kadar ulaşan özel rampa ve kumsalda özel alan da hazırlandı. 12 yıldır Mavi Bayrağı dalgalandıran Marmaris Halk Plajı bundan böyle engelsiz plaj özelliğini de kazanmış oldu.

Görme engelliler için hissedilebilir yüzeyli kaldırımlar

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak bir diğer çalışmasıysa görme engelliler için hissedilebilir yüzeyli kaldırımlar. Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı, İsmet Kamil Öner Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı gibi ana arterlerde kısa bir süre önce tamamlanan üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında görme engelli vatandaşların kent içerisinde yardım almadan tek başlarına ve güvenle hareket etmelerini sağlayacak hissedilebilir yüzey uygulamalı kaldırım çalışmaları yapıldı. İsmet Kamil Öner Caddesi’nde bin metre, Cumhuriyet Bulvarı’nda 4 bin 122 metre ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı’nda bin 250 metre olmak üzere toplamda 6 bin 372 metre uzunluğunda hissedilebilir yüzeyli kaldırım düzenlemesi yapıldı.