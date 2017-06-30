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30 Haziran 2017 14:15

Marmaris Belediyesinden “Çocuklar sokakta solmasın” çağrısı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye son günlerde sayıları hızla artan tartıcı çocuklar için çalışma başlattı.

Marmaris Belediyesinden “Çocuklar sokakta solmasın” çağrısı

30 Haziran 2017 14:15


Marmaris Belediyesi , son günlerde sayıları hızla artan tartıcı çocukların sokağa alışmalarını engellemek için çalışmalarını sürdürürken, ekipler bu durumdaki çocuklar ve ailelerine yönelik uygulamalarını artırdı. Zabıta görevlileri küçük yaşta sokakta çalışan çocukların tartılarına el koyarken, görevlilerden kaçan çocukların trafikte tehlike yaşamamaları için kovalama yapmıyor. Çocukları sokağın risklerinden korumanın en önemli yolunun, başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi ve duyarlı hale getirilmesiyle mümkün olabileceğini kaydeden görevliler, vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermesini istiyor. Zabıta yetkilileri, sokakta çalışan çocuklardan alışveriş yapmanın, onları sokağa daha bağımlı hale getireceğe, bu çocukların suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar olarak karşımıza çıkabileceğine dikkat çekiyor. Yapılan uyarıları dikkate almayan ve çocukları bu yolla istismar eden ailelere Kabahatler Kanunu’na göre para cezası kesiliyor




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