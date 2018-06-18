Marmaris Belediyesinden ‘Haydi Herkes Evine’ çağrısı

24 Haziran’daki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken Marmaris Belediyesi geçtiğimiz hafta bir çalışma başlatarak tatilcilerden sandığa gidip, oylarını kullanmalarını istemişti. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı “’Tatiliniz için cennet Marmaris’i tercih etmenizden dolayı onur duyuyoruz. Marmaris’e yine gelin, her zaman gelin... Ancak, geleceğimiz için, demokrasimiz için lütfen, 24 Haziran’da sağ salim evlerinizde olun, oylarınızı kullanın" çağrısı binlerce beğeni aldı.

Seçimlere bir hafta kala devam eden çalışma kapsamında raket ve billboardlardan sonra bu kez görevliler otellere ve işyerlerine giderek, “Haydi herkes evine” temalı posterlerden dağıttı. Duyarlı işletme sahipleri de çağrıya destek vererek, görselleri iş yerlerine astı.