Marmaris bisiklet yolları Adana’da örnek gösterildi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi tarafından “Bisiklet Kenti Adana” için bir süredir ortak yürütülen “İki Teker Adana” başlıklı çalışmalar kapsamında düzenlenen çalıştaya şehir içi ve şehir dışı bisiklet yolları örnek gösterilen Marmaris Belediyesi de davet edildi. Marmaris Belediyesi’ni temsilen Adana’ya giden Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, akademisyenlerin, şehir plancılarının, belediye yetkililerinin ve mimarların yer aldığı çalıştayda bir sunum yaparak, Marmaris’teki şehir içi ve kırsal bisiklet yollarını tanıttı. Başkan Yardımcısı Öner, sunumunda Marmaris Bisiklet Yolları’nın sadece bir “bisiklet yolu projesi” değil, “Sağlıklı Yaşam Kenti Marmaris”in bir parçası olduğunu ifade etti. Bisiklet kullanım oranının artmasıyla trafik probleminin azalacağına da dikkat çeken Öner, bisikletli ulaşımla karbon salınımından kaynaklanan kirliliğin azaltılmasının yanı sıra sağlık ve ekonomik yönden de oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Çalıştaya katılan diğer kurumlar arasında Kadıköy Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Şehir Plancıları Odası, Bisiklet Ulaşım Platformu (BDP), Bisiklet VS ve Bisiklet Akademi yer aldı. Öte yandan çalıştayda Bisiklet Yolları, Planlama, Tasarım Teknik Sorunlar ve Çözümleri, Bisikletli Ulaşımın Şehre Faydaları, Kültürel Bisiklet Turizmi, Bisiklet ve Eğitim, Yönetmelik, Mevzuat ve Yerel Yönetimler gibi ana başlıklar ele alındı.

Bisiklet Çalıştayı çerçevesinde farkındalık yaratma amacıyla, bisiklet derneklerinin rehberliğinde gerçekleştirilen 27 kilometrelik şehir içi bisiklet turuna katılan Başkan Yardımcısı Öner, Marmaris’ten sonra Adana’da da pedal çevirdi.