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02 Aralık 2017 19:18

Marmaris - Datça Karayolunda Kaza: 6 Yaralı

Marmaris Datça Karayolunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Marmaris - Datça Karayolunda Kaza: 6 Yaralı

02 Aralık 2017 19:18


Marmaris - Datça karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Datça yönünden gelen Nehmet D’nin kullandığı 48 SP 064 plakalı araç ile Marmaris’ten Datça yönüne giden Yakup T.’nin kullandığı 17 HP 532 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Müdahale ambulansları, jandarma, trafik ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta sıkışan 4 kişi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiği öğrenildi.




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