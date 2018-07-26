Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan “Esnafına sahip çık” kampanyası

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası, “Alışverişini yerel esnafından yap. Esnafına sahip çık” kampanyası başlattı. Sosyal medyada hızla yayınlan kampanyaya yerel esnaf paylaşım ve yorumlarıyla destek verdi.Esnaf ve Sanatkarlar Odasının, önümüzde ki günlerde kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için kent merkezinde pankartlar astırarak ilanlar vereceği öğrenildi.

Başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yapan Marmaris Esnaf Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, “Esnafımız memleketimizin temel taşı, harcı, betonu ve huzurun sigortasıdır. Yerel esnafımız yaşarsa memleket yaşar. Lütfen esnafımıza sahip çıkalım. Vatandaşlarımız alışverişini yerel esnaftan yapmalıdır. Sosyal medyadan paylaşımlar yaptık. Bu paylaşımlarla vatandaşımızın dikkatini çekmeye çalışacağız. İyi günümüzde, düğünümüzde ve cenazemizde bizimle olan, kimi zaman evimizin anahtarını hatta çocuğumuzu ’Biraz burada dursun’ diye emanet ettiğimiz yerel esnafımızın ayakta durabilmesi ve geçimini sürdürebilmesi için destek olmak zorundayız. Bu kampanyamıza sahip çıkılacağına inancımız tamdır. Unutmayın ki, ülkemizde ve Marmaris’te esnaf ile sanatkar yok olursa, ekonomimizin bel kemiği kırılmış olur. Kampanyamıza gerek sosyal medyadan gerekse bizleri arayarak destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.