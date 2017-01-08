Marmaris jandarmasından vatandaşa genel asayiş uyarısı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,son günlerde tırmanan terör olayları karşısında vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı, hırsızlık konuları ve trafik kuralları hakkında da bilgiler verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ve Karacaköy Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin, Karaca Mahallesi Söğüt sokakta yapılan bilgilendirme toplantısı, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile yapıldı.

Jandarmanın toplantıda yaptığı sunumda, Son günlerde ülke genelinde meydana gelen terör olayları ve saldırılarına dikkat çekilerek, vatandaşlar bölgeye gelen yabancılara dikkat etmeleri hususunda bilgilendirilerek, şüpheli gördükleri şahısları bildirmeleri istenildi, Jandarma ,hırsızların, hırsızlık yapacağı bölgeye, mutlaka önceden bohçacı, satıcı, hurdacı gibi gelerek çalışma yaptığı ve insanlarla temasa geçerek, onların durumlarını öğrenmeye çalıştığı belirtilerek, bu tür tanımadıkları kişilere karşı dikkatli olunmasını ve isimleri öğrenilerek jandarma ekiplerine bilgi verilmesini istedi.

Ayrıca emniyet kemeri kollanmanın önemi,hız kuralları,araçta cep telefonu ile konuşmanın sakıncaları ve traktör römorkuna reflektör takılmanın önemi hakkında sürücü vatandaşlar bilgilendirildi. Hayat boyu trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerinin alışkanlık haline getirilmesinin önemine dikkat çekildi. Jandarma ekipleri, günün teknolojisinden mutlaka faydalanılmasının önemli olduğuna işaret ederek, mahalle giriş ve çıkışları ile hayvan ahırlarına kamera taktırılmasını da tavsiye etti.