Marmaris Ormanları çöplüğe döndü

Jandarma ve belediye görevlileri ormanlık alanlarda çöp nöbeti tutmaya başladı.

Marmaris ve çevresi çevre bilincinden yoksun kişiler tarafından kirletilmeye devam ediliyor. Armutalan Seyir Tepesi’nde ormanlık alan eskimiş ev eşyaları, çöpler ve molozlarla çöplüğe döndü. Ancak bu bölge, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından sık sık temizlense de kısa sürede manzara yine eski halini alıyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bugün yine o bölgedeydi. Ekipler, çöplüğe dönen alanı saatler süren çalışmanın ardından temizleyebildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Barış Ünlü, Marmaris Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, karayolları kenarları ve orman içlerinden belediye ekiplerinin sorumlu olmadığını belirterek, "Ancak bu kirliliği görünce vicdanen müdahale ediyoruz. Her turizm sezonu sonunda bu doğa katliamı ile karşı karşıya kalıyoruz. Evlerinden ve işletmelerinden çıkan molozları gece vakti kimseye görünmeden ormanlık alanlar ile karayolları kenarlarına atıyorlar. Çöplerini katı atık tesisine götürdüklerinde kamyon başı 50 lira ücret alınıyor. Bu parayı vermemek için doğayı kirletiyorlar" dedi.

Ünlü, asıl üzüldükleri konunun ise geri dönüşüm ile çöp kutularının parçalanarak tepeden aşağıya atılması olduğunu belirterek, "Neden bu yapılır, amaç nedir bilemiyorum. Bizler şimdi kendimizi sorgulamaya başladık. Acaba çöp kutularının üzerine parçalamayın, aşağı atmayın yazıları mı yazsak da insanlarımızı daha duyarlı hale getirsek. Önümüzdeki günlerde bu geri dönüşüm kutularının üzerine ’Parçalamayın’ yazısı yazacağız. Bizler, Milli Parklar ve Orman Müdürlüğü sorumluluğundaki alanları korumak için seferber olduk. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Belediye ekiplerinin çöpleri temizleyeceğini söylerken, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise, orman yollarına moloz ve çöplerin gece saatlerinde döküldüğünü, bunun takibinin zor olduğunu belirtti.