yarışı WRC Marmaris Rallisi 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek. Marmaris Rallisi ile Türkiye 8 yıl aradan sonra yeniden bir WRC yarışına ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun basın akredite ve bilgilendirme toplantısı bu sabah Federasyon Başkanı Serkan Yazıcı’nın sahibi olduğu otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, Koordinatör Pelin Tanca Bertuletti ve Yarışma Direktörü Murat Kaya katıldı.

Toplantıda konuşan Yazıcı, WRC Marmaris Rallisi için ülkemizin gerçekleştirdiği en prestijli proje vurgusu yaptı. Yazıcı konuşmasında şunları kaydetti “Türkiye’nin yaptığı en büyük organizasyon. Dolayısıyla Türkiye’yi dünyaya tanıtmak adına önemli bir organizasyon olacak. Tabii bizi mutlu eden en önemli şeylerden bir tanesi, FİA Başkanının da yarışa gelecek olması.

Organizasyon büyük bir ekonomik katkı da sağlayacak. Çünkü sadece gelen ekipler yaklaşık 2 bin kişi. 135 ülkede canlı yayınlanacak. Dünya Ralli Şampiyonasının Dünya’da 3 milyon 700 bin seyircisi var.

Bana göre yarışın şu anda dünyada yapılabileceği en iyi alternatiflerden biri bu bölgedir. Şu anda bu güzellikte bir yerde dünya şampiyonası yapıldığına ben inanmıyorum. Dolayısıyla hem helikopter çekimleri, hem de deniz üzerinden seyredilebilecek 3 tane etap var ki bu çok önemli. Bunu sadece Monte Carlo’da yapabiliyorsunuz.

Ayrıca birinciye çok büyük bir ödülümüz var. Şu anda burada bunu açıklamıyoruz ama Dünya motor sporları tarihinde hiçbir zaman birinciye böyle bir ödül verilmedi. Dolayısıyla bu çok büyük bir haber olacak diye düşünüyorum. İnşallah güzel, kazasız belasız bir yarış geçer ve ülkemizi iyi bir şekilde tanıtırız”