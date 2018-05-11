Marmaris trafiğinin en büyük sorunu kasksız motosiklet kullanımı

Genel konuların yanı sıra trafik sorunlarının da görüşüldüğü ziyarette trafik polisleri Marmaris trafiğinde ne büyük sorun ve sıkıntının kasksız motosiklet kullanımı olduğunu belirttiler.

AK Parti Marmaris İlçe Başkan Yardımcısı Tanıtım-Medya Sorumlusu Bilal Sarıöz, Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır ve yönetim kurulu üyeleri Trafik Haftası sebebiyle Muğla Bölge Trafik Şube Müdürü Hüseyin Başkan ve Marmaris İlçe Trafik Şube Amiri Bahadır Türkyaşa’yı makamlarında ziyaret ettiler.

AK Partililer ziyarette trafik polisleri ile görüşüp haftalarını kutlayarak trafik ile ilgili yaşanan sorun ve sıkıntıları konuştular.

“Yazın daha çok dikkat”

Yaz sezonu ile birlikte Muğla ve Marmaris’te trafik yoğunluğunun vatandaşların trafik kurallarına azami ölçüder riayet etmesini isteyen Marmaris Trafik Şube Amiri Bahadır Türkyaşa, “Trafik güvenliği için sezona hazırız. Bizler her ne kadar hazır olsak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirsek de vatandaşlarımızın dikkatli olması şart. İyi araç kullanıyor olabilirsiniz ancak karşıdakinin iyi araç kullandığından emin değiliz” dedi.

Marmaris’te yaz sezonunda oldukça artan motosiklet kullanımına ilişkin de konuşan Türkyaşa, pratik olması ve trafik yoğunluğunu azaltması bakımından motosiklet kullanımının iyi olduğunu ancak ilçede trafik açısından en büyük sorunun kasksız motosiklet kullanımı olduğunu belirtti.