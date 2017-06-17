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17 Haziran 2017 12:21

Marmaris Vinnitsya kardeşliği için ilk adım Büyükelçiden

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, bölgede yaşayan Ukraynalılarla ve işadamlarıyla görüşmek için geldiği Marmaris’te Belediye Başkanı Ali Acar’ı ziyaret etti.

Marmaris Vinnitsya kardeşliği için ilk adım Büyükelçiden

17 Haziran 2017 12:21


Büyükelçi ziyarette Marmaris’le kardeş şehir olmak isteklerini açıkladı. Başkan Acar ilişkilerin bundan sonra daha ileri bir noktaya taşınacağını söyledi. Büyükelçi’nin ziyaretinin son derece anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Başkan Acar “Ukrayna’nın Vinnitsya şehri ile yakın temas halindeyiz. Çok yakında kendilerine resmi bir ziyarette bulunarak kardeş şehir olmak için önemli bir adım atacağız” dedi. Marmaris’te bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Büyükelçi Sybiha, denizi ve ormanlarıyla Marmaris’in bir doğa harikası olduğunu belirtti. Büyükelçi Sybiha konuşmasını şöyle sürdürdü: “Halkınızdan aldığınız destekle, şehri çok konforlu ve düzenli bir hale getirdiğinizi gözlemledim. Geçen yıl Türkiye 1 milyon Ukraynalı turist ağırladı. Bir çok kişi de bu bölgeyi tercih etti. Ama ben bu sayının yeterli olmadığını, çipli kimliklerle seyahat kolaylığının ardından turist sayısının artacağın düşünüyorum. Tüm bunlar ilerleyen dönemlerde iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Marmaris’te yaşayan Ukraynalılar dernekleşme yoluna gitti. Sizlerin onlara büyük destek verdiğiniz biliyorum. Onlar burada kendilerini evlerinde hissediyorlar. Aynı yakınlığı biz de hissettik. O yüzden Marmaris’le kardeş şehir ilişkisi de kurmak istiyoruz.”


Ziyaret tarafların birbirlerine hediye sunmasıyla son buldu.




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