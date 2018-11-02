Marmaris yeni yılı bir ay sürecek festivalle karşılayacak

Amacı Aralık ayını da turizme kazandırmak olan proje, “Yeni Yıl Festivali/ New Year Fest” adıyla 1-31 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Hazırlık çalışmaları 2 yıldır sürdürülen festival içeriğinin ana hatları ve ayrıntılarıyla ilgili gelinen son nokta, dün düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda turizm sektör temsilcileri, esnaflar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer aldı.

Tanıtım sunumunu Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt yaptı. Başkan Yardımcısı Kirt, Aralık ayı içerisinde turizm hareketliliğini sağlama ve açık havada alternatif turizm alanları yaratma düşüncesiyle yola çıktıklarını söyleyerek; “Bir ay boyunca 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulacak olan stantlarda yerel lezzetler ve hediyelik eşyalar yer alacak. Çocuklara yönelik lunapark ve bu yıl ilk kez yapay buz pisti de meydandaki yerini alacak. Ayrıca kurulacak sahnede ve şehrin alternetif noktalarında canlı müzik performansları, sokak sanatçıları, canlı heykeller, çeşitli gösteriler ve daha pek çok etkinlik katılımcılara eğlenceli bir ay yaşatacak ” dedi.

Sedat Kirt ayrıca şehrin de yeni yıl temasına uygun olarak ışıklandırılacağını söyledi. İşletmelerden de işyerlerini bu yönde hazırlamalarını, süsleme, yeni yıla özel menüler gibi hazırlıklarla festivale dahil olmalarını istedi.

Sunumun ardından söz alan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da yeni yıl festivalinin turizm için önemine değindi. Yeni yıl festivalinin sadece Marmaris'e değil Türkiye'ye de katkısı olacağına dikkati çeken Bülbüloğlu, "Otelciler haricinde bütün ilçe yaşayanlarının bu işe inanması lazım. Belediye önümüzü açıyor, biz de turizmci olarak sahip çıkacağız. Kış turizmine bu festival büyük katkı yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şükrü Ayyıldız da ilçe esnafının yeni yıl festivaline destek olacağını, kış turizminin de yeni yıl festivali ile daha gelişeceğine inandığını ifade etti.

Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur da, konuşmasında kış uçuşları hakkında bilgi verdi. 20 Aralık'tan sonra İngiltere'den haftada 6 uçuş gerçekleştirileceğini belirten Songur, haftada bir gün de İsrail uçuşlarının yapılacağını kaydetti. Bu uçuşların devamının sağlanması için de bu gibi aktivitelerin çok önemli olduğu vurgulayan Songur, bu anlamda uzun vadede ses getirecek bu proje için Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.