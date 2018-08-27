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27 Ağustos 2018 17:49

Marmaris’i İsviçre’de tanıtacaklar

Dünyanın en mutlu ülkelerinden İsviçre’nin en çok okunan yüksek tirajlı gazetelerinden 4 köşe yazarı, Marmaris Belediyesi tarafından ilçede konuk edildi.

Marmaris’i İsviçre’de tanıtacaklar

27 Ağustos 2018 17:49


Esther Wyss Aebi, Barbara Blunschi-Rohner, Gerhard Gretz ve Ines Constance de Boel, 24 ve 25 Ağustos boyunca Marmaris ve çevresini gezerek, bölgeyi yakından tanıdı. Dalyan’daki iki günlük turun ardından Marmaris’e gelen İsviçreli basın mensuplarının ilk durağı Akyaka ve Azmak oldu. Akyaka’da rüzgar sörfü okulunu ziyaret eden gazetecilere Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner eşlik etti. Rüzgar sörfü eğitmeni Umut Gökovalı’dan bilgi alan konuklar bol bol fotoğraf çekti. Şehir merkezindeyse Marmaris Kalesi’ni gezen basın mensupları Marmaris’in ilk yerleşim bölgesi olan kale sokaklarını dolaştı. Kırsal mahalleleri kapsayan tur kapsamındaysa ertesi gün Kızkumu, Şelale, Bayır ve Osmaniye’yi ziyaret eden İsviçreli basın mensupları, Turgut Köyü Halıcılık, Bayır’da bulunan eski Yağhane ve Osmaniye-Balevini de gezerek, yetkililerden bilgi aldı. 2 günlük turun ardından gezi notları ve fotoğraflarla ilçeden ayrılan İsviçreli gazeteciler, deneyimlerini çalıştıkları gazetelerde okuyucularıyla paylaşarak, Marmaris’i İsviçrelilere tanıtacaklar.




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