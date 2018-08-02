Marmaris’in bisiklet yolu projesine destek

Dünya’nın en büyük ve önde gelen tur operatörlerinden TUI, çalışanları ve müşterileri için 10 adet bisiklet hizmete soktu. ’TUI Bisikletleri’ adıyla pazarlanan bisikletler müşterilere kiraya verilmesinin yanı sıra TUI çalışanları tarafından da şehir içi ulaşımında kullanılıyor.

İlk etapta şehir içi ulaşımına uygun bisikletlerle hizmet vermeye başladıklarını aktaran tur operatörü yetkilileri önümüzdeki günlerde arazi şartlarına uygun bisikletleri de bünyesine katarak, paket turlarda kırsal rotalara da yer vereceklerini belirtti.