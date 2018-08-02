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02 Ağustos 2018 16:51

Marmaris’in bisiklet yolu projesine destek

Marmaris’in 3 yıl önce başlattığı şehiriçi bisiklet yolları projesine işletmelerden de destek geliyor.

Marmaris’in bisiklet yolu projesine destek

02 Ağustos 2018 16:51


Dünya’nın en büyük ve önde gelen tur operatörlerinden TUI, çalışanları ve müşterileri için 10 adet bisiklet hizmete soktu. ’TUI Bisikletleri’ adıyla pazarlanan bisikletler müşterilere kiraya verilmesinin yanı sıra TUI çalışanları tarafından da şehir içi ulaşımında kullanılıyor.



İlk etapta şehir içi ulaşımına uygun bisikletlerle hizmet vermeye başladıklarını aktaran tur operatörü yetkilileri önümüzdeki günlerde arazi şartlarına uygun bisikletleri de bünyesine katarak, paket turlarda kırsal rotalara da yer vereceklerini belirtti.




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