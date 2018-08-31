Marmaris’in ilk triatlon takımından güzel başlangıç

Takımda yer alan lisanslı sporcu Nil Gür, Kuşadası Triatlonu-Aquatlon(yüzme-koşu) yarışlarına katılarak güzel bir başlangıç yaptı.

Marmaris’te daha güçlü bir triatlon takımı oluşturmak için triatlona ilgi duyan herkesi kulüp çatısı altında toplanmaya davet eden, Marmaris Yıldızları Yüzme Kulübü yetkilileri amaçlarının daha büyük başarılara imza atmak olduğunu belirtti. Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren Triatlon takımının antrenörlüğünü ise triatlet / iron man Tunç Gür üstlendi.