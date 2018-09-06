Marmaris’in ilk yol bisikleti takımı Kapadokya’da yarıştı

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da katılımların olduğu festivalde, uzun parkurda 106, kısa parkurda ise 151 sporcu mücadele etti. Marmaris takımında sporcu kimliğiyle bilinen Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner de yer aldı.

Marmaris’in adını bisiklet dünyasına duyurmak için yollara düşen Velomaris takımı da Kapadokya’nın masalsı ortamında yapılan yarışlarda pedal çevirdi. Kapadokya’dan başarıyla dönen takımdan Mehmet Tanaydı, Kısa Parkur Master Erkek 65 Yaş üstü kategorisinde 1., Tolga Gök ise Uzun Parkur Master Erkek 35 Yaş üstü kategorisinde 2. oldu.

Yarışların ardından Marmaris’e dönen sporcular, başarılarını Belediye Başkanı Ali Acar’la paylaştı. Asıl amaçlarının Marmaris bisiklet rotalarını tanıtmak ve ilçenin bisiklet sporuna uygunluğunu her platformda anlatmak olduğunu vurgulayan takım, Başkan Ali Acar’a da bisiklet anlamında şehre yaptığı katkı için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Acar da bisiklet yollarını çok önemsediklerini söyledi. Yolların her geçen gün daha fazla kullanılmaya başladığını dile getiren Başkan Ali Acar, bu anlamda Velomaris Takımı’nın da güzel bir iş yaptığını ifade etti. “Sizlerin bu faaliyetleri yerel basında, sosyal medyada yer alıyor. Böylece bisiklet hep gündemde kalıyor. Özellikle öğrencilerin okullarına bisikletle gelip gittiğini görüyoruz. Geçtiğimiz okul döneminde bir okulun önünde 100 tane bisiklet saydım. Bu bizler için çok mutluluk verici” şeklinde konuşan Ali Acar, önümüzdeki günlerde kendisinin de bisikleti daha aktif kullanacağını belirtti.