Marmarisli turizmci ’Avrupa’da Yılın İş Adamı’ seçildi

Ekonomi dünyasının "Oscar"ı haline gelen Ekovitrin’in geleneksel “Yılın Starları” ödülleri bu yıl 16. kez verildi. Okurların ankette verdiği oylara göre, Marmaris’in en büyük otellerinden Sentido Orka Lotus Beach’in işletmecisi Edestaal grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları Avrupa’da "Yılın İşadamı" ödülü alarak Marmaris’in gururu oldu.

1 Ocak’a başlayan "Yılın Starları Anketi" 25 Nisan akşamı sonlandırıldı. Dünyanın dört bir yanından okuyucularımız anket formlarını doldurarak oylayamaya katılırken, "Yılın Starları" 463 bin oyla belirlendi. Bu yıl 16’ıncısı gerçekleştirilen Yılın Starları Anketi sonuçlandı. 18 Haziran’da WOW İstanbul Hotel’de düzenlenen muhteşem bir törenle ödüller sahiplerini buldu. Siyaset Onur ödülü Başbakan Binali Yıldırım, Yılın Bakanı Ahmet Arslan, Siyaset Onur ödülü Devlet Bahçeli’ye verildi. Çeşitli dallarda başarılı işadamlarına ödüller verildi.

Torunoğulları, Avrupadaki Türklerin 5 Milyon 600 bin nüfusuyla 140 bin girişimcisiyle 100 milyara yakın cirosuyla yaşadıkları ülkede ve Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkısı olduğunu söyledi. Türklerin Avrupa’da yönetilen değil yöneten konumuna geldiğine dikkati çeken Torunoğulları, "Büyük Türk ailesi adına alıyorum bu ödülü. 40 Senedir Edelstaal gurubunda beraber çalıştığım ortaklarım ve yöneticilerime, tabiki ailemede teşekkür ediyorum. Bana saygı duydukları güvendikleri için aileme ve çalışanlarıma, ankete katılıp destekleyenlere ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Avrupa’da kazandıklarını Türkiye’de yatırıma dönüştüren Torunoğulları ailesinin sahip olduğu Edestaal gruba bağlı Orka Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları Marmaris’te 3 oteli bulunuyor. Hollanda merkezli Edelstaal Simtronic ve Orka oteller Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ve ailesinin sahibi olduğu şirket Türk, İtalyan, İngiliz ve İsviçreli ortaklardan oluşuyor. Grubun, turizm, inşaat, besicilik, tencere üretimi ve emlak sektörlerinde önemli yatırımları bulunuyor. Torunoğulları, Grup şirketlerinden Orka World, ile İngiliz ortaklı Tema Parkı Projesini gerçekleştiriyor.

Fethiye Ölüdeniz’de yapılan dev projenin tamamlandığında Türk turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca Hollanda’nın en büyük şirketlerinden VDL Grup ile enerji, ulaşım, çöp toplama ve geri dönüşüm sistemleri konusunda ortak olan Turgut Torunoğulları, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

Başarılı iş adamı, birçok sivil toplum örgütünde başkanlık ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Bölge Komitesi Başkan Yardımcılığının yanısıra, 2009-20012 yılları arasında Hollanda Türk İş Adamları Derneği (HOTİAD) Başkanlık görevini sürdüren Turgut Torunoğulları, öte yandan Türk-Hollanda ve Türk-Belçika İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğiyle de tanınıyor.

Türkiye ve Hollanda’da başarılarıyla öne çıkan tecrübeli iş adamı, sosyal sorumluluk alanında imza attığı projeleriyle de dikkat çekiyor. Marmaris’te 3 oteli bulunan Orka otelleri yeni yatırımlar peşinde. Turizm sektöründe Orka markasıyla Fethiye, Marmaris ve İstanbul’da altısı tamamlanmış dördü inşaatı devam eden toplam on tesisi bulunuyor.