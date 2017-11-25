Marmaris’te 1 Organizatör Tutuklandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 9 Ekim’de yabancı uyruklu göçmenleri çöp ve geri dönüşüm kamyonuyla kaçırılırken yakalamış, kamyonu kullanan Ö.F.K. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Marmaris’te yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yapmış olduğu çalışmalar sonucu P. S. ve V. A. İsimli iki şüpheli organizatörü gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli daha sonra Marmaris Adliyesine sevk edildi. Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi gözaltına alınan zanlılardan P.S.’yi tutuklama kararı verdi. V. A. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.