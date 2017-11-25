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25 Kasım 2017 12:53

Marmaris’te 1 Organizatör Tutuklandı

Çöp ve geri dönüşüm kamyonuyla Suriye uyruklu 12 kaçak göçmenin Marmaris’ten Yunan adalarına kaçmasını organize ettiği iddia edilen Gürcistan uyruklu iki şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris’te 1 Organizatör Tutuklandı

25 Kasım 2017 12:53


Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 9 Ekim’de yabancı uyruklu göçmenleri çöp ve geri dönüşüm kamyonuyla kaçırılırken yakalamış, kamyonu kullanan Ö.F.K. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.


Marmaris’te yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yapmış olduğu çalışmalar sonucu P. S. ve V. A. İsimli iki şüpheli organizatörü gözaltına aldı.


Soruşturma kapsamında emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli daha sonra Marmaris Adliyesine sevk edildi. Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi gözaltına alınan zanlılardan P.S.’yi tutuklama kararı verdi. V. A. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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