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24 Haziran 2017 12:06

Marmaris’te 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde Narkotik ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 2,5 kilogram esrar maddesi ile ormanlık alanda 26 kök hint keneviri ele geçirildi.

Marmaris’te 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

24 Haziran 2017 12:06

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Marmaris İle Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ,Beldibi mahallesinde L.U’aya (32) ait evde uyuşturucu esrar maddesi yetiştirildiğini tespit edip baskın düzenlendi. Evde ve ormanlık alanda yapılan araştırmada hasat edilmiş 2,5 kilogram esrar maddesi ile ormanlık alana ekilmiş 26 kök hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken şüheli L.U gözaltına alındı. Zanlının polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.




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