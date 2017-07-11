Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 16:34

Marmaris’te 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris karayolunun 21.

Marmaris’te 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

11 Temmuz 2017 16:34

’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında bir minibüste yapılan aramada çanta içinde 2,5 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.


Bodrum İlçesi’nden gelen bir minibüste uyuşturucu madde taşındığı ihbarını alan jandarma, bugün Marmaris-Muğla karayolunun 21’inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında önlem aldı. Burada durdurulup, narkotik köpeğiyle aranan minibüste, eşya çantasının içinde çeşitli baharatlarla folyo ve poşetle gizlenmeye çalışılan 2,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Valiz sahibi H.S. (35) alınarak Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltına alındı. İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:47
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!