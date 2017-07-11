Marmaris’te 2,5 kilogram esrar ele geçirildi

’inci kilometresinde bulunan Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında bir minibüste yapılan aramada çanta içinde 2,5 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Bodrum İlçesi’nden gelen bir minibüste uyuşturucu madde taşındığı ihbarını alan jandarma, bugün Marmaris-Muğla karayolunun 21’inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında önlem aldı. Burada durdurulup, narkotik köpeğiyle aranan minibüste, eşya çantasının içinde çeşitli baharatlarla folyo ve poşetle gizlenmeye çalışılan 2,5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Valiz sahibi H.S. (35) alınarak Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltına alındı. İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor.