Marmaris’te 7 kilometre dere temizlendi

Son olarak Marmaris İlçesinde yapılan çalışma ile birlikte bölgede 13 ayrı noktada yaklaşık 7 bin metre dere temizleme çalışması yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Kış mevsiminde yaşanabilecek yoğun yağmur yağışlarında taşkın riskinin önüne geçmek ve vatandaşların zarar görmesini engellemek için dere temizliklerine büyük önem verilmektedir. Tüm il genelinde devam edilen dere temizlik ve ıslah çalışmaları Marmaris İlçemizde de yapılmıştır. Gerekli görülen noktalarda da bu çalışmalar aralıksız olarak devam edecektir” denildi.