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06 Ocak 2017 19:40

Marmaris’te Açıköğretim sınavları öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Marmaris’te Açıköğretim sınavları öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

06 Ocak 2017 19:40

Haftasonu Marmaris’te yapılacak Açıköğretim Lise ve ortaokul sınavları öncesinde alınan yeni güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama yapıldı. Sınavlara geçen yıllardan farklı olarak iletişim cihazları ve takıyla girmek yasak.
Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde , 7 ve 8 Ocak tarihlerinde yapılacak açıköğretim Lisesi ve Ortaokulu sınavları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda sınavların 4 merkezde yapılacağı açıklandı. Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi, Nurettin Gençaili Oğlu Anadolu lisesi, Beldibi Sıtkı Zaralı ilk ve ortaokulu ile Marmaris Ortaokulu’nda yapılacak sınavlar öncesinde bazı yeni güvenlik önlemleri de alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, yeni güvenlik tedbirleri hakkında açıklama yaptı.Sarıkaya, okul çevresinde de güvenlik önlemlerinin de alınacağını belirtti.



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