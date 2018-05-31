Marmaris’te ‘Akdeniz Keşiş Foku’ günleri

Ege ve Akdeniz kıyılarında hayata tutunmaya çalışan Akdeniz keşiş fokunun korunması için Akdeniz Koruma Derneği ve Marmaris Belediyesi ortak bir tanıtım günü düzenliyor. Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz Keşiş Foku (Monachus monachus) Popülasyonun ve Yaşam Alanlarının Değerlendirilmesi” projesinin farkındalık çalışmaları kapsamında yöre halkına, çocuklara ve sivil toplum kuruluşlarına türü tanıtarak, farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. İki kurumun birlikte yürüteceği çalışma kapsamında, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nın ev sahipliğinde, 2 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:00 ile 18:00 arasında ‘Akdeniz Keşiş Foku Tanıtım Günü’ düzenlendi. Akdeniz keşiş fokunu tanıtmak ve koruma çalışmaları konusunda bilgilendirmek amaçlı eğitici oyunlar oynanacak, kumaş boyama ve diğer beceri atölyeleri düzenlenecek. Etkinlikte, Akdeniz keşiş foku konulu bir tiyatro gösterisi, çocuk şarkılarından oluşan konser düzenlenecek. Etkinlikte yetişkinlere yönelik de Akdeniz keşiş fokunun tanıtımı gerçekleştirilecek olup, koruma projesi hakkında bilgi verilecek.