Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 12:51

Marmaris’te ‘Akdeniz Keşiş Foku’ günleri

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki Akdeniz Foku’nun yaşam alanlarının değerlendirilmesi ve farkındalık oluşturmak için Akdeniz Koruma Derneği (AKD) ve Marmaris Belediyesi işbirliğinde ‘Akdeniz Keşiş Foku’ günleri düzenlendi.

Marmaris’te ‘Akdeniz Keşiş Foku’ günleri

31 Mayıs 2018 12:51


Ege ve Akdeniz kıyılarında hayata tutunmaya çalışan Akdeniz keşiş fokunun korunması için Akdeniz Koruma Derneği ve Marmaris Belediyesi ortak bir tanıtım günü düzenliyor. Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz Keşiş Foku (Monachus monachus) Popülasyonun ve Yaşam Alanlarının Değerlendirilmesi” projesinin farkındalık çalışmaları kapsamında yöre halkına, çocuklara ve sivil toplum kuruluşlarına türü tanıtarak, farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. İki kurumun birlikte yürüteceği çalışma kapsamında, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nın ev sahipliğinde, 2 Haziran 2018 tarihinde, saat 14:00 ile 18:00 arasında ‘Akdeniz Keşiş Foku Tanıtım Günü’ düzenlendi. Akdeniz keşiş fokunu tanıtmak ve koruma çalışmaları konusunda bilgilendirmek amaçlı eğitici oyunlar oynanacak, kumaş boyama ve diğer beceri atölyeleri düzenlenecek. Etkinlikte, Akdeniz keşiş foku konulu bir tiyatro gösterisi, çocuk şarkılarından oluşan konser düzenlenecek. Etkinlikte yetişkinlere yönelik de Akdeniz keşiş fokunun tanıtımı gerçekleştirilecek olup, koruma projesi hakkında bilgi verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç