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06 Temmuz 2017 18:21

Marmaris’te arazi yangını büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi’nde enerji nakil hatlarında kısa devre sonucu çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm meyve bahçesi kül oldu.

Marmaris’te arazi yangını büyümeden söndürüldü

06 Temmuz 2017 18:21

Yangın, sık çam ağaçlarıyla kaplı orman ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.


Yangın, Marmaris-Muğla karayolunun 20’inci kilometresinde bulunan Çamlı Mahallesinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Orman ekiplerini arayan mahalle sakinleri bidonlarla taşıdığı sularla yangına müdahale etti. Kısa sürede gelen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı iki arazöz ve 12 işçi kuru otlarla kaplı meyve bahçesindeki yangını orman ile yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü. Portakal, limon, greyfurt ve elma ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 3 dönüm meyve bahçesi kül oldu.


Yapılan soğutma çalışması sonrası Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, yangın müdahale ekipleri ile birlikte inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde ağaçların yanında ve içinden geçen elektrik hatlarının kısa devre yapması sonucu yangının çıktığını tespit etti.


Yangına müdahale edenler arasında bulunan Çamlı Mahalle Muhtarı Kerim Ekinci, “Kırsal mahallemizde daha öncede enerji nakil hatlarından yangın çıktı. Yetkililer enerji nakil hatlarının bakımı yapsalar bu yangınlar çıkmamış olacaktı. Ayrıca arazi sahipleri kuru otlarını acil temizlemelidir. Elektrik firması bir an önce enerji nakil hatlarının bakım ve yenilemesini yapmalıdır aksi halde kızıl çam ağaçlarının arasından geçen hatlar büyük yangına neden olacak” dedi.




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