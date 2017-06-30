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30 Haziran 2017 14:02

Marmaris’te aşırıcı sıcak sahilleri boşalttı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstüne çıkması üzerine yerli ve yabancı turistler otellerden çıkmadı.

Marmaris’te aşırıcı sıcak sahilleri boşalttı

30 Haziran 2017 14:02

İlçede sahiller boş kaldı.


Türkiye’yi bugünden itibaren kasıp kavuran çöl sıcakları, Güney Ege’nin gözde turizm merkezi Marmaris’te sahillerin boşalmasına neden oldu. İlçede hava sıcaklığı gölgede 42 dereceyi gösterirken nem ile birlikte oluşan bunaltıcı hava nedeniyle tatilini bölgede geçiren yerli ve yabancı turistler otellerinden çıkmamayı tercih etti. Her gün yüzlerce kişinin denize girip serinlemek için akın ettiği halk plajında çok az sayıda kişinin denize girip güneşlendiği gözlendi. Kordon Caddesi ve Saman iskelesinde gezintiye çıkan yabancı turistler kavurucu sıcakta ağaç gölgelerine kendilerini atarak sıcaktan korunmaya çalıştı. İlçede etkili olan sıcakların hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.




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