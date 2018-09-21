İlçenin birçok noktasına “Marmaris'te bisiklet mevsimi” yazılı görseller asıldı.

Gün geçtikçe büyüyen bir sorun haline gelen trafik yoğunluğunu azaltmak için çözümün bir parçası olacak ilçe yaşayanlarının bisiklet kullanmaya teşvik etmek için hazırlatılan görsellerde, içinde bulunduğumuz sonbaharın bisiklet kullanmaya çok elverişli olduğunun vurgulanması için özenle seçilmiş fotoğraflarla birlikte “Marmaris'te Bisiklet Mevsimi” sloganı kullanıldı.