İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'te bisiklet mevsimi

Marmaris Belediyesi, sağlıklı yaşama yönlendirmek, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra egzoz gazı kirliliğinin de önüne geçmek amacıyla vatandaşları ve tatilcileri bisiklet kullanımına teşvik etmek için yeni bir çalışma başlattı.

İlçenin birçok noktasına “Marmaris'te bisiklet mevsimi” yazılı görseller asıldı.



Gün geçtikçe büyüyen bir sorun haline gelen trafik yoğunluğunu azaltmak için çözümün bir parçası olacak ilçe yaşayanlarının bisiklet kullanmaya teşvik etmek için hazırlatılan görsellerde, içinde bulunduğumuz sonbaharın bisiklet kullanmaya çok elverişli olduğunun vurgulanması için özenle seçilmiş fotoğraflarla birlikte “Marmaris'te Bisiklet Mevsimi” sloganı kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.