Marmaris’te caniler iki köpeği zehirledi

Zehirlenme vakası sonrası hayvansever dernekleri ayaklandı.

Olay, ilçeye bağlı Hisarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli turizmci Nihat Mıstacaoğlu , bir süre önce Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağından Rottoweiler cinsi Şila ve Zeytin ismini verdiği iki köpek sahiplendi. Kısa zamanda köpeklerle dostluk kuran Mıstacoğlu, akşam üzeri köpekleri Şila ve Zeytin’i bahçede cansız buldu ve hemen veteriner çağırdı. Ağızlardan kan ve köpük gelen köpekler veterinerin tüm çabalarına rağmen acı çekerek can verdiler. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede evin bahçesinde et parçalarının içerisine konulmuş zehir bulundu. Jandarma köpeklerin zehirlenme ihtimali üzerinde duruyor.

Yeni sahiplendiği iki köpeği Şila ve Zeytin’i kaybetmenin acısını yaşayan Nihat Mıstaçoğlu, "Bunu yapanlar insan olamaz. Barınaktan sahiplenip evde beslemeye başlamıştım. İkisi de çok sevimliydi. İstanbul’dan döndüğüm gün acı haberlerini almak beni gerçekten derinden üzdü. Şüphelilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyorum. Artık hayvan katliamlarının bir an önce durdurulması için gerekli yasanın vakit kaybetmeden çıkarılması gerekli. Yoksa bu tür katliamlar devam edecek ve hasta ruhlu insanlar toplum içinde yaşamamalı” dedi.

Olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvansever dernekleri duruma tepki gösterdi. Marmaris’te son yıllarda hayvan zehirlenmelerinin sık yaşanmaya başlandığına dikkat çeken hayvanseverler bu katliamların önüne geçilmesini istedi.

Öte yandan geçen yıl ünlü sunucu Tamen Sivar’ın Tango ve Pamuk isimli köpekleri Marmaris-Bozburun’da zehirlenmiş ve basında günlerce yer almıştı. Ünlü sunucu köpeklerini zehirlediği iddia edilen komşusu hakkında dava açmış ve hayvanlar ile ilgili yasanın Meclisten geçirilmesi için mücadele başlatmıştı