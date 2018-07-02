Marmaris’te Çarşı Camii’nin restorasyon çalışmasında sona gelindi

Marmaris’te Çarşı Cami’nin yenileme çalışmalarında sona gelindi. Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Sarıöz ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, yeni yüklenici firma sahibi Zeki Odabaşı ile restore edilen camide inceleme yaptı.

Marmaris’te 2017’nin Mayıs ayında restorasyon kararı alınan Kapalı Çarşı içindeki Çarşı Camii’nin, ihaleyi alan müteahhitlerin yetersizliği nedeniyle yapım aşaması yarım kalmıştı. Çarşı Cami’nin bitirilmesi için konunun üzerine hassasiyetle duran AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve Başkan Yardımcısı Bilal Sarıöz girişimleriyle yeniden ihaleye çıkartıldı. Caminin restorasyonu ihalesini bu yılbaşında alan kazanan bir firma çalışmalarını hızlandırdı. Kasım ayına kadar bitirmesi için süre verilen firma, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için tüm ekibiyle seferber oldu. Caminin tavan, minber ve ahşap kaplamaları özenle yapıldı. Minber Afyon mermeri ile yeniden yapılırken dış kısmının bahçe duvarları mermer ile kaplanmaya başlanıldı. Müteahhidin çalışmalarını Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Sarıöz ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı yerinde incelemeye geldi. Heyet, caminin içi ve çevresi yüklenici firma sahibi Zeki Odabaş’ın yaptıkları bilgilendirmeleriyle gösterildi. Aydın vakıflar Bölge Müdürü Akçalı ve AK Parti İlçe Başkanı Sarıöz, yüklenici firma yetkilisine teşekkür etti. Caminin Kasım ayına kadar bitirilme anlaşması bulunduğu ama yüklenici firma vatandaşın mağduriyeti olduğu için Kurban Bayramı’nda tamamlayacakları öğrenildi.

“Geç olsun sağlam olsun”

Kapalı Çarşı esnafı, Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Sarıöz ve beraberindeki heyeti cami çevresinde görünce yanlarına geldi. Çevre esnafı cami hakkında bilgi aldı. Caminin içini gören vatandaşlar hayran kaldı. Bir vatandaş, “ Yüklenici firmaların hataları nedeniyle yenileme çok uzamıştı. Ama, şu an gördüğümüzde gerçekten çok güzel olmuş. Geç oldu ama çokta güzel oldu. Ak Parti İlçe yöneticilerine çok teşekkür ederiz” dedi.