Marmaris’te çiftçilere Solarizasyon uygulamaları yaptırıldı

Marmaris İlçe Gıda Hayvancılık ve Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, örtü altı yetiştiriciliğinde önemli rol oynayan Solarizasyon hakkında bilgi verdi. Nejmettin Kaya, “Toprak kökenli bitki patojenleri, bütün dünyada tarımsal ürünlerde büyük ve ekonomik olarak ciddi kayıplara neden olurlar. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde ortaya çıkan toprak kökenli hastalıklar, serada aynı ürünün ardarda yetiştirilmesi sonucu şiddetini arttırmaktadır. Üreticilerimizin yaz aylarında seralarını 2 ay boş bırakmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi kolaylaştıracak olan Solarizasyon’u yapmaları gerekmektedir” dedi.

Kaya, Solarizasyon’un nasıl yapılması gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Uygulama yapılacak olan alan, önce 30-40 cm derinliğe kadar işlenmeli, kesekleri kırılmalı sonra tesviyesi yapılmalıdır. Isının iletkenliğini artırmak amacıyla toprak 40-50 cm derinliğe kadar karık, salma, yağmurlama veya damla sulama sistemlerinden biriyle doyum noktasına kadar sulanmalıdır. Toprak tava gelince düzgün bir yüzey oluşturulmalı, 0,025 – 0.1 mm kalınlığında deliksiz, şeffaf plastik örtü ile kapatılmalıdır. Bu sırada toprak ve örtü arasında, hava keseleri oluşmamasına, örtünün gergin durmasına ve toprak yüzeyinin örtü ile temasının sağlanmasına özen gösterilmelidir. Örtü siyah değil, ışığı geçirgen yani şeffaf olacaktır. Örtü kenarları, önceden açılmış 15-20 cm derinliğindeki karıklar içine iyice gömülmelidir. Uygulama süresince toprağın nemli kalması önemlidir. Örtü kenarları iyi kapatıldığında toprağın yapısına da bağlı olarak uygulama süresince toprak nemini koruyabilir. Toprak nemini kaybederse örtülerin altında bırakılan damla sulama sistemi çalıştırılmalıdır. Uygulama süresi, genellikle 4-6 hafta olmakla birlikte, sıcağa dayanıklı olan veya toprağın derinliklerinde yaşayabilen bazı hastalık etmenlerine karşı etkinin arttırılması için bu süre 8 haftaya da uzatılabilir. Solarizasyon plastiği kaldırıldıktan sonra toprak kesinlikle sürülmemelidir”