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05 Haziran 2018 10:16

Marmaris’te çocuklar ‘Akdeniz Keşiş Foku’nu tanıdı

Marmaris’te, Son sığınağı olan Ege ve Akdeniz kıyılarında hayata tutunmaya çalışan Akdeniz Keşiş Foku’nun korunması için İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nda farkındalık günü düzenlendi.

Marmaris’te çocuklar ‘Akdeniz Keşiş Foku’nu tanıdı

05 Haziran 2018 10:16



Marmaris ve civar köylerinden 300 kadar çocuğun aileleri ile birlikte katıldığı buluşma, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını da bir araya getirdi. Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütülen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Akdeniz Keşiş Foku Popülasyonun ve Yaşam Alanlarının Değerlendirilmesi” projesi kapsamında Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle çocukların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku’nu tanıması ve bilinçlenmesi hedeflendi. 2 Haziran Pazar günü düzenlenen etkinlik kapsamında, tiyatro gösterisi, çocuklara özel Şubadap Grubu konseri ve çeşitli beceri atölyeleri düzenlendi. Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner’in katıldığı etkinlikte Akdeniz Koruma Derneği de bir stant açarak, proje hakkında yetişkinleri bilgilendirdi. Proje sorumlusu Ezgi Saydam konuşmasında destekleri için Marmaris Belediyesi’ne teşekkür ederek, Akdeniz’de sadece 100 tane Akdeniz Foku bulunduğunu ve bu yüzden hassasiyetle korunması gerektiğini ifade etti.




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