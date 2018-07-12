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12 Temmuz 2018 08:14

Marmaris’te çocuklar güvende

Son günlerde kayıp çocuk ve istismar vakalarının artması, çocuk parklarına güvenlik kamerası takılması konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Marmaris’te çocuklar güvende

12 Temmuz 2018 08:14

Sosyal medyada da bu yöndeki talepler artarken, Marmaris Belediyesi tarafından ilçedeki çocuk parklarına güvenlik kamerası kuruldu. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi, Armutalan, İçmeler ve Beldibi’ndeki 18 parka, 40’a yakın kamera yerleştirildi.


Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla parklara konulmak üzere çocuklarının güvenliği konusunda ebeveynleri uyaran tabelalar hazırladı. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil, çocukların güvenliği konusunda çok hassas davranıldığını belirterek “Halkımızın ve özellikle çocuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında hayata geçirmeye başladığımız proje kapsamında kullanımın yoğun olduğu parklardan başlamak üzere birçok parka güvenlik kameralarımız takıldı. Zabıta ve özel güvenlik ekiplerimiz parklarımızı 7 gün 24 saat süreyle izliyor. Hedefimiz yılsonuna doğru kamera sayısını kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde arttırmak. Ayrıca, parklar için ebeveynlere yönelik uyarı tabelaları da hazırlattık. Yakın zamanda onlar da parklardaki yerlerini alacak” dedi.




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