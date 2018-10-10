Marmaris'te çöpler denize ulaşmadan toplanacak

Ekipler karayollarındaki beton su kanallarının derelere bağlandığı noktalara tel ızgaralar monte etti. Böylece araçlardan gelişi güzel yol kenarlarına atılan pet şişeler başta olmak üzere çöplerin yağmursuyu kanallarından akan sularla birlikte denize ulaşması engellendi. Bu amaçla Muğla ve Datça karayolunda toplam 15 noktaya tel ızgara yerleştirildi. Yetkililer araç sürücülerini trafikte hareket halindeyken veya mola yerlerinde yola çöp atmamaları konusunda bir kez daha uyardı.