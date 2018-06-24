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24 Haziran 2018 23:29

Marmaris’te coşkulu AK Parti kutlaması

Marmaris’te, AK Parti ve MHP’liler seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla beraber sokakta davul zurna ile kutlama yaparak uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Marmaris’te coşkulu AK Parti kutlaması

24 Haziran 2018 23:29


Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla Ak Parti ve MHP’liler, Ulusal Egemenlik Caddesi’nde bulunan Ak Parti binası önünde ellerinde Türk Bayrağı ile bir araya geldi. AK Parti ve MHP parti filamalarının beraber asıldığı 100 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim şarkıları eşliğinde caddeye geldi. Trafiği kapatan partililer, bozkurt ve Rabia işaretleri yaparak “ Vur vur inlesin Muharrem İnce İnlesin” ve “ Erdoğan reisimiz” sloganları attı. Davul ve zurna eşliğinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan” sloganı atılarak oyunlar oynandı. Cadde de davul zurna eşliğinde bir süre oynayan partililer araçlarına binerek polis gözetiminde şehir turu attı. AK Parti ve MHP’lilerin beraber tur attığı konvoya çevredeki vatandaşlar yanı sıra turistler de alkışlarla destek verdi. Bazı MHP’liler araçlarından tekbir getirerek Mustafa Yıldızdoğan’ın “Ölürüm Türkiyem ” ve Mehter Marşı çaldı. Grup, Turban Mevkii’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na geldi. Burada saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Konvoy şehit turu atarak 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda bir araya geldi.




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