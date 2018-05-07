Marmaris’te deniz dibi temizliği

Yapılan çalışmada deniz dibinden 4 römork atık çıkarılırken, denizden çıkan atıklar görenleri şaşırttı.

Özel bir vakfın desteği ile Marmaris Sualtı Gönüllüleri Grubu (MARSAG) üyesi dalgıçlar, turizm sezonu başında kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. Turban Mevkii sahilinde çalışma yapan 6 gönüllü dalgı. 36 bin metrekare alanda denizin dibini tarayıp atıkları topladı.

Dört saat süren temizlikte, günü birlik gezi tekneleri ve yatlardan atıldığı öne sürülen çeşitli ebatlarda araç lastikleri, demir parçalar, yat mutfak aparatlar, misina atıkları olmak üzere dört traktör römorkunu dolduran yaklaşık 2 ton çöp çıktı. Çöplerin bir kısmı dalgıçlar bir kısmı balıkçı tekneleri ile kıyıya çıkartıldı. Toplanan çöpler Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi’ne götürüldü.

Marmaris Sualtı Gönüllüleri(MARSAG) sözcüsü emekli denizci asker Ali Osman Ernalbant, amaçlarının denizleri el birliği ile sahip çıkmak ve deniz dibi temizliğinin önemini anlatmak olduğunu belirtti. Denizlerin de hızla insan eliyle kirletildiğini kaydeden Arnalbant, “Marmaris, turizme endeksli bir kent. Balığından, denizinden, ormanından ve turizm gelirinden yararlandığımız bu güzel kentin denizini el birliğiyle koruyup, gelecek kuşaklara tertemiz bırakmak sorumluluğumuz var. Denizlerimizi el birliği ile sahip çıkmalıyız” dedi.