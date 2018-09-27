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Marmaris'te dere yatakları temizlendi

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan kış sezonu öncesi tüm derelerde temizlik çalışması başlattı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan kış sezonu öncesi tüm derelerde temizlik çalışması başlattı.


Sorumluluk alanı içinde olmamasına rağmen ekipler özel ekipmanlı araçlar yardımıyla kırsal bölgeler de dahil dere yataklarını temizledi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışmalarda kepçeler yardımıyla derelerdeki bitkilerin budanması ve tabanda oluşan toprak birikintilerinin de temizlenmesi sağlandı. Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü, çalışmalar hakkında “Bu hafta itibari ile dere yataklarımız her türlü atık maddelerden temizlenerek yağışlı havalardan önce stabil hale getirilmiştir. Çalışmalarımız önümüzdeki hafta ızgara ve mazgalların temizliği ile devam edecektir” açıklamasında bulundu.

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