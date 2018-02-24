Marmaris’te domuz sürüsü şehre indi

Marmaris’te bir vatandaş Çıldır Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Yol ortasında ilerleyen domuz sürüsünü gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde aracın farlarının açık olmasına rağmen kaçmayan domuzlar, ilk gördükleri çöp konteynırının başına üşüşüyor. Aç oldukları gözlenen domuzlar dakikalarca konteynırın başından ayrılmıyor. Sürü çöpe atılan yiyecekleri ayrıştırarak yedi.

Marmaris’te daha öncede kent merkezine inen domuzlar, Beldibi Mahallesi’nde bir köpeği yaralamıştı.