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24 Şubat 2018 09:55

Marmaris’te domuz sürüsü şehre indi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kalabalık bir domuz sürüsü kent merkezine indi.

Marmaris’te domuz sürüsü şehre indi

24 Şubat 2018 09:55


Marmaris’te bir vatandaş Çıldır Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Yol ortasında ilerleyen domuz sürüsünü gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde aracın farlarının açık olmasına rağmen kaçmayan domuzlar, ilk gördükleri çöp konteynırının başına üşüşüyor. Aç oldukları gözlenen domuzlar dakikalarca konteynırın başından ayrılmıyor. Sürü çöpe atılan yiyecekleri ayrıştırarak yedi.


Marmaris’te daha öncede kent merkezine inen domuzlar, Beldibi Mahallesi’nde bir köpeği yaralamıştı.




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